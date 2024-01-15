Kızıl Goncalar 3 bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? RTÜK cezası ne zaman bitiyor?

FOX Tv'nin ilgi çeken dizisi Kızıl Goncalar 2 hafta üst üste pazartesi akşamları seyirciyle buluştu.

RTÜK cezası aldığı için 3 haftadır ekrana gelmeyen dizinin hayranları Kızıl Goncalar bu akşam var mı? diye merak ediyor.

Kızıl Goncalar dizisi son 2 hafta RTÜK cezası yüzünden yayınlanmadı. Dizinin izleyicileri 15 Ocak Pazartesi FOX Tv yayın akışında Kızıl Goncalar'ın yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

İzleyiciler RTÜK cezasının durumunu öğrenmeye çalışırken dizinin yapım şirketinden de bir haber geldi. Çekim izinleri iptal edilen yapım şirketi Gold Film, dizinin yeni mekanlarını Beykoz Kundura Fabrikası'nda baştan yarattı.

"Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, "Yeni mekanlarımız hazır. Devam ediyoruz" dedi.

Kızıl Goncalar bu akşam var mı?

Kızıl Goncalar dizisi bu akşam yok. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, dizinin yeni bölümünün yayınının RTÜK tarafından engellendiği için bu akşam yayınlanmayacağını duyurdu.

Dizinin 3. bölümü 22 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak.

Kızıl Goncalar Dizisinin Konusu Nedir?

"Faniler" adlı tarikatın içinde yaşayan Meryem (Özgü Namal), Naim ve kızları Zeynep deprem sonrası memleketlerinden İstanbul'a taşınırlar. Kızını okutmak isteyen Meryem, tarikatın ve Naim'in kızıyla ilgili planlarından habersizdir.

Bir adli olay nedeniyle, tarikat şeyhinin sevgili torunu Cüneyd'le (Mert Yazıcıoğlu), laik Atatürkçü bir psikiyatr olan Levent'in (Özcan Deniz) yolları kesişir. Zorunlu hizmetten Faniler'i tanıyan Levent, hem Cüneyd'e yardımcı olmak hem de tarikatın tutucu görüşüyle savaşmak zorunda kalır. Ayrıca özel hayatındaki sorunlarla da uğraşır.

Levent ve Meryem'in farkında olmadan geçmişten taşıdıkları sır, herkesin hayatını altüst edecektir.