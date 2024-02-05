RTÜK ‘Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri’ni 8 Mart'ta açıklayacak

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üye Deniz Güçer ve diğer üst kurul yöneticileri, televizyonların üst düzey yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.



Toplantıda konuşan Başkan Şahin, kadınlar konusunda duyarlı olan medya kuruluşlarına teşekkürlerini iletti. Reyting beklentisi nedeniyle bazen istenmeyen yayınların yapılabildiğini belirten Şahin, toplumsal bir sorun olan kadına yönelik şiddet konusunda en üst düzeyde dikkatli olunmasını istedi.



Başkan Şahin, “Şiddet olayları, ihbar hatları aracılığıyla haber bültenlerini doldurdu. Belki ileride haber bültenlerine akıllı işaret uygulaması getirebiliriz. Şiddete karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Yayınlarda kullandığımız dilde dikkatli olmanız çok önemli. Dizilerdeki alışılagelmiş sahneler konusunda dikkatli olmanızı bekliyoruz. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın da katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı düzenleyeceğiz.” dedi.



RTÜK Üyesi Güçer, belirlenecek etik ilkelerin önemine vurgu yaptı ve “Kadına yönelik şiddetin medyada nasıl ele alındığına dair etik ilkeler belirliyoruz. 8 maddeden oluşan etik ilkelerimiz için sizlerden destek bekliyoruz.” dedi.



Bu toplantıda televizyon yöneticilerinin görüşleri de alındı ve “Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri”, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kamuoyuna açıklanacak.