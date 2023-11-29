Kızıl Goncalar konusu nedir? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Kızıl Goncalar dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar konusu nedir? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kızıl Goncalar konusu nedir? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor?

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. İlk fragmanıyla dikkat çeken Kızıl Goncalar’ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar konusu nedir? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

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KIZIL GONCALAR OYUNCU KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle merak konusu olan dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ı başrollerinde buluşturan dizi, yayınlanan tanıtımıyla dikkat çekti.

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KIZIL GONCALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar’ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Kızıl Goncalar çok yakında FOX TV’de başlıyor.

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