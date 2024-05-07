Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragmanı ağızları açık bıraktı. Fatih karısını amcasıyla bastı

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Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragmanı ağızları açık bıraktı. Fatih karısını amcasıyla bastı
Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda ağızları açık bırakacak detaylar ortaya çıktı.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın başrollerini paylaştığı "Kızılcık Şerbeti" dizisinde, Doğa ile Giray arasındaki artan yakınlık, Fatih'in tepkisini merak konusu yapmış durumda.

Seyirciler, karakterler arasındaki ilişkilerin nasıl ilerleyeceğini ve dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacakları sabırsızlıkla bekliyor.

FATİH, GÖRKEM'İ AMCASIYLA YAKALIYOR!

"Kızılcık Şerbeti"nin 62. bölüm fragmanı, izleyicileri şaşkına çevirdi! Heyecanla beklenen 61. bölümün ardından, yeni bölüm fragmanı büyük bir merak uyandırdı.

İşte "Kızılcık Şerbeti"nin son bölümünde yaşananlar ve fragmanın detayları...

Dizinin son bölümünde, Fatih'in Doğa ve Giray'ın öpüşmesine tanık olması ve bunun üzerine Doğa'ya hesap sormaya kalkışması izleyicileri şoke etti.

Doğa ise, Fatih'in suçlamalarına öfkelenerek ona tokat atıyor.

Diğer yandan, Görkem evde sürekli Giray ve Doğa'nın adını duymaktan rahatsızlık duymaya başlıyor. Bu durum evdeki gerilimi artırırken, Görkem'in içsel çatışması da dikkat çekiyor.

61. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Kızılcık Şerbeti"nin 61. bölümünde; Alev'in Ömer'e Abdullah ile yaşadığı gizli ilişkiyi itiraf etmesi, Abdullah ve Ömer arasındaki ilişkiye yeni bir boyut kazandırıyor.

Pembe, kocasındaki değişiklikleri fark edip endişelenirken, Alev'i takip ettiriyor. Ancak Alev, bu takibi fark edip Pembe'ye ders veriyor.

Fatih ise bu duruma karışıp annesiyle arasını bozuyor. Doğa, Sönmez'in çöpçatanlık girişimlerini engellemeye çalışırken beklenmedik bir sürprizle karşılaşıyor. Fatih'in eşine aldığı pahalı hediye Ünal ailesinde hoşnutsuzluk yaratıyor.

Görkem ise bu duruma sessiz kalmayı reddediyor. Giray'ın şirketinin düzenlediği maratona katılan Doğa, Çimen, Metehan, Nilay ve Mustafa keyifli bir gün geçiriyorlar.

Kıvılcım ve Ömer'in sürpriz nikahıyla evlenmeleri, Fatih'in Doğa'yı unutamamasının verdiği rahatsızlığı artırıyor ve bir sahne onu daha da derinden sarsıyor.

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