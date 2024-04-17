Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un Nursema'yı aldattığı sahne olay oldu. Figüran ilanındaki detay ortaya çıktı

Kaynak: Mynet
Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un Nursema'yı aldattığı sahne olay oldu. Figüran ilanındaki detay ortaya çıktı
Kızılcık Şerbeti dizisi, yayın hayatına başladığı andan itibaren izleyiciler tarafından büyük bir beğeni topladı. Her yeni bölümüyle adından söz ettiren dizinin son fragmanında Umut karakterinin Nursema karakterini aldattığı sahne, izleyicilerin dikkatini çekti.

Kızılcık Şerbeti'ndeki olay sahnede yer alan figüranın ücreti ve diğer ayrıntılar, sızdırılan bir spoiler ile gün yüzüne çıktı.

Umut'un ihaneti, Kızılcık Şerbeti'nin gündemini sarsıyor! Figüran arayışındaki ilan, ilgi çekici detaylar barındırıyor! 'Öpüşme sahnesi mi geliyor?'

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman ve Doğukan Güngör gibi değerli oyuncuların başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Dizi, yayınlandığı ilk günden beri reytinglerde zirveye oynarken, bu kez Umut'un Nursema'ya ihanet ettiği sahneyle gündeme geldi. Boşanmaya karar veren Nursema, son bir görüşme için Umut'un evine gider, ancak karşılaştığı manzara karşısında yıkılır.

İHANET SAHNESİNİN PERDE ARKASI

Evinde Umut'u başka bir kadınla yakalayan Nursema, öfkesine hakim olamaz. Figüranın arandığı ilanın ortaya çıkmasıyla sahnenin perde arkası da aydınlanmış oldu.

'UMUT'UN YANINDA...

Umut'un Nursema'yı aldattığı sahne için aranan figüran ilanında, '25-35 yaş arası bir kadın, Umut ile barda tanışıp ondan içki ısmarlatır, bölüm sonunda ise Umut ile yakınlaşırken Nursema kapı aralığından onları görür. Bölümün final sahnesini çekiyoruz.

'ÖPÜŞME SAHNESİ Mİ?...'

Figüranın üzerinde iç çamaşırını andıran bir gecelik olacak ve öpüşme sahnesi varmış gibi bir izlenim yaratılacak. Ancak ulusal bir kanalda yayınlandığı için, sahne uzun süre gösterilmeyecek.' şeklinde bilgi verildi. Ayrıca figürana 8 bin TL nakit ödeme yapılacağı belirtildi.

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