Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti yüksek reytingli bölümleriyle Haziran ayında sezon finaline girmişti. Yeni sezonda yeni dizilerin başlayacak olmasıyla Kızılcık Şerbeti’nin ne zaman yayınlanmaya başlayacağı da merak edilmeye başlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 28 Ağustos tarihinde yeni sezon için çekimlere başlayacak.

Kızılcık Şerbeti 2. sezonun ilk bölümüyle 15 Eylül’de kaldığı yerden izleyiciyle buluşması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa, büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti. O anlarda "Bir ölü bir yaralı var" denmesiyle gündeme Kıvılcım'ın ya da Ömer'in diziden çıkacağı konusu gelmişti.

Kızılcık Şerbeti dizisine Bahtiyar Memilli, Yiğit Kirazcı gibi isimler de dahil oldu. Memill, Pembe'nin tuttuğu adamı canlandırırken, Kirazcı ise Alev'in eski aşkı Rüzgar karakterine hayat verecek.