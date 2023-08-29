Mahkemeden flaş Kızılcık Şerbeti kararı. RTÜK'ün kararı çok konuşulmuştu

Kızılcık Şerbeti Nursema'nın zorla evlendirilme sahnesi geçtiğimiz sezona damga vurmuştu. RTÜK'ten ceza alan dizi hakkında güzel haber geldi. Geçen sezon 5 kez yayın durdurma cezası alan dizinin kalan cezasını Ankara 22. İdare Mahkemesi ağır bularak iptal etti.

Mahkemeden flaş Kızılcık Şerbeti kararı. RTÜK'ün kararı çok konuşulmuştu

RTÜK tarafından beş haftalık yayın durdurma cezası verilen Kızılcık Şerbeti dizisi geçen sezonun en çok konuşulan konuları arasındaydı. “Kızılcık Şerbeti” dizisinin 2. sezon çekimleri başlamak üzereyken sete güzel bir haber geldi.

kizilcik-serbeti-final-mi-yapiyor-gelen-aciklama-15783023-5030-m.jpgDizide başarılı oyuncu Ceren Karakoç’un hayat verdiği Nursema karakterinin zorla evlendirildiği adam tarafından camdan itildiği sahneye kadına şiddet öğesi içerdiği gerekçesiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından idari para ve 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti.

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3 HAFTALIK YAYIN DURDURMA KARARI VARDI

Cezanın 2 haftalık bölümü uygulanmış, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller Show TV’de yayınlanmıştı. Dizinin kalan 3 haftalık yayın durdurma cezasının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Avukat Hakan Ayranpınar’ın temsil ettiği Gold Film karara itiraz etti. Ankara 22. İdare Mahkemesi, Gold Film'in açtığı davada verilen cezayı ağır bularak iptal etti.

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