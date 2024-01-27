Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ortalığı yıktı. Fatih’ten Doğa’ya şaşırtan çıkış. Boşanalım gitsin

Abdullah İstenci
Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ortalığı yıktı. Fatih’ten Doğa’ya şaşırtan çıkış. Boşanalım gitsin
Show TV’de oynanan Kızılcık Şerbeti’nin dün akşamki bölümü ortalığı yıktı geçti. İşte herkesin dönüp dönüp izlediği o sahne...

Her Cuma Show TV’de oynanan Kızılcık Şerbeti rekor üstüne rekor kırıyor. Dün akşam ki bölümüyle adeta izleyici televizyona kilitledi.

Dünkü bölümde Abdullah kalp krizi geçirdi, Ömer bir süre hastanede kalacak. Bu kötü olay ile aile yeniden bir araya gelecek.

Abdullah'ın rahatsızlandığını öğrenen Alev, ilk uçakla şehre döndü. Ömer, Görkem'i daha yakından tanımaya çalışıyor. Ertuğrul'un dernekte verdiği davet birçok kişinin gerçek duygularını ortaya çıkaracaktır

Abdullah’ın rahatsızlandığını öğrenen Alev, ilk uçakla şehre dönse de Abdullah’a ulaşması hiç de kolay olmayacaktır. Ömer, Görkem’i daha yakından tanıma girişimlerini sürdürmektedir. Ertuğrul’un dernekte verdiği davet birçok kişinin gerçek duygularını ortaya çıkaracaktır.

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“BOŞANALIM GİTSİN”

Fatih Doğa’ya şaşırtan bir çıkışta bulundu. Fatih, “Boşanalım gitsin, hemen aç davayı bitsin gitsin!” dedi.

Bu sahne art arda paylaşıldı. Sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek yer alıyor.

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