Her hafta Cuma akşamları izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti’nin 48. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nde başrolleri Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi oyuncular paylaşıyor.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü 26 Ocak Cuma günü Show TV’de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım, modern ve eğitimli bir kadın olarak boşandıktan sonra kendi ayakları üzerinde durma başarısı elde etmiştir. Ancak, kızı Doğa'nın üniversiteye başladığı ilk sene ani bir evlilik yaparak hamile kalması, Kıvılcım'ı derinden etkiler. Zira Doğa'nın kocası Fatih'in ailesi, muhafazakâr bir yaşam tarzına sahiptir ve geleneksel adetlere bağlıdır.

Doğa'nın ailesiyle tanışma süreci, Kıvılcım'ın hayatında büyük bir değişiklik yaratır. Fatih'in ailesinin geleneksel değerlere bağlı yapısı, Kıvılcım'ı endişelendirir. Doğa'nın bu aileye gelin gitmesi, kendi modern dünya görüşünden ödün vermek istemeyen Kıvılcım için büyük bir zorluktur.

Doğa, aşkın her zorluğun üstesinden geleceğine inanırken, zaman içinde annesinin haklı olduğunu fark eder. İki farklı aile arasında geçen bu hikaye, aşk, uyum ve anlayışın gücünü keşfetme çabalarını ve iki farklı hayat bakış açısının çatışmasını izleyenlere aktaracak gibi görünüyor. Kıvılcım ve Doğa, aileleri arasında denge bulmaya çalışırken, duygu yüklü anlar ve çekişmelerle dolu bir hikayeye sürükleniyorlar.