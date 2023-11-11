Kızılcık Şerbeti'nde 10 Kasım özel sahneleri. O anlar büyük beğeni topladı

Bu hafta 38. bölümü ile 10 Kasım'da ekrana geleni Kızılcık Şerbeti dizisi; bölümdeki Atatürk sahneleriyle büyük beğeni topladı. Sevilen diziye sosyal medyadan adeta beğeni yağdı.

Serpil Demir
Kızılcık Şerbeti'nde 10 Kasım özel sahneleri. O anlar büyük beğeni topladı

Kızılcık Şerbeti 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. vefat yıldönümü sahneleri ile sosyal medyada gündem oldu. Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan dizinin yeni bölümü oldukça beğenildi.

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Dizinin dün akşam yayınlanan 38. bölümü 10 Kasım'a denk gelmesi sebebiyle merakla bekleniyordu.

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Cumhuriyetin 100. yılına özel sahneleriyle de büyük beğeni toplayan dizinin 10 Kasım sahneleri de büyük beğeni topladı.

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Kıvılcım'ın kızı Çimen ve kardeşi Alev ile Dolmabahçe Sarayı'na yürümek için yola çıktığı sahneye annelerinin sözleri damga vurdu.

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Sönmez Hanım'ın kızlarına 'Bugün 10 Kasım. Atamızın ölüm yıl dönümü. Hiç unutulur mu o?' demesi ve sonrasında saat 09:05'te yolda olan insanların araçlarından inerek ya da oldukları yerde saygı duruşuna geçmeleri büyük beğeni topladı.

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Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sahneler için 'Tüylerim diken diken', 'Bir kez daha gurur duydum bu diziyle', ' Bunlar nasıl güzel sahneler', 'Milli şuur dediklerinden', 'Daha önce hiç böyle güzel bir sahne izlememiştim', 'Sahnenin güzelliğine bak' gibi yorumlar yapıldı.

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