Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

Kaynak: Habertürk
Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi. Ünlü oyuncunun dizide canlandırdığı karakter de son bölümde kalp krizi geçirdi.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Tanrıöğen, acil olarak ameliyat edildi. Ünlü oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Settar Tanrıöğen, küçük bir operasyon geçirdi. Son olarak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Tanrıöğen, bilinci açık bir şekilde hastanede tedavisine devam ediliyor.

Ünlü oyuncu, sağlık durumunu merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerini iletti.

Instagram hesabından haberi doğrulayan Ebru Destan da, Tanrıöğen'in hemen ameliyata alındığını ve ameliyatının güzel geçtiğini aktardı. Destan paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni Seviyoruz.

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DİZİDE CANLANDIRDIĞI KARAKTER DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Kalbi yaşadıklarını kaldıramayan Abdullah, kalp krizi geçirdi. Ömer’in onu merak ederek yanına gelmesiyle hastaneye zamanında yetiştirilen Abdullah'ın bir süre hastanede kalması gerekir. Bu kötü olay tüm ailenin yeniden bir araya gelmesini sağlar. Abdullah’ın rahatsızlandığını duyan Alev, ilk uçakla İstanbul'a geri dönse de Abdullah’a ulaşamaz.

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