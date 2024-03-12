Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i tesettüre girdiği anları paylaştı

Damla Baylan
Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i tesettüre girdiği anları paylaştı
Cuma akşamlarında reytingleri alt üst edem dizi Kızılcık Şerbeti son bölümünde diziyi takip eden milyonlarca insanı şok etmişti. Selin Türkmen’in hayat verdiği Çimen karakteri son bölümde tesettüre girdi. Türkmen, çimen karakterinin tesettüre girdiği anları paylaştı.

Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran, işlediği konu itibari ile milyonlarca insanda merak duygusunu her bölüm daha da katmerleyerek devam ettiren Kızılcık Şerbetinin son bölümü milyonlarca insana şok geçirtmiş, bölümün bitmesi ile sosyal medya bu bomba bölüm ile çalkalanmıştı.

Son bölümde yasak aşkı ile imam nikahı koyan Çimen, tesettüre girerek annesinin yanına gelmiş ve bu anda bölüm bitmişti.

O an itibari ile sosyal medyada kullanıcılar deyim yerindeyse birbirine girmişti.

Ünlü oyuncu Selin Türkmen TikTok hesabından tesettüre girdiği anları paylaştı. O video sosyal medyada da gündem olurken on binlerce kullanıcı videoyu beğendi.

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