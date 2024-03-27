Kızılcık Şerbeti’ndeki görüntüler sızdı. Merakla bekleniyordu

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi başarılı oyuncuların rol aldığı "Kızılcık Şerbeti", izleyiciler tarafından büyük bir beğeni topluyor ve her yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oluşturuyor. Diziye yeni katılan isimler de merakla bekleniyor.

Dizinin sevilen karakteri Doğa, Fatih'ten ayrıldıktan sonra yeni bir partnerle ekranlara dönüyor. Bu yeni karakteri ünlü oyuncu Kaan Taşaner canlandıracak ve karakterin adı "Giray" olarak belirlendi.

YENİ PARTNER

Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine, Giray karakteri Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketlerinden Şifacıgil Holding'in varisi olarak tanıtılacak ve 57. bölümden itibaren dizide yer alacak.

O SAHNE ÇEKİLDİ

Dizinin merakla beklenen diğer bir gelişmesi ise Fatih ve Görkem'in düğünü. Doğa ile yollarını ayıran Fatih, Görkem ile evlilik yolunda ilerliyor ve bu özel günün sahnesi çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

"Kızılcık Şerbeti" dizisindeki bu önemli sahne, izleyiciler tarafından 'Heyecanla bekliyorum', 'Pembe ile Görkem'in aynı evde nasıl olacağını çok merak ediyorum' gibi yorumlarla karşılandı.