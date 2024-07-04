Kızıldeniz'deki zehirli denizyıldızı inceleniyor

Suudi Arabistan Haber Ajansı'ndan alınan bilgiye göre eylem planı, NCWD tarafından 2022 yılı sonlarında düzenlenen ve salgın tehdidinin ele alındığı çalıştayın sonucu.

Yaban Hayatı Merkezi dünya çapında uzmanlarla iş birliği yaparak salgınları tespit etmek ve mercan resiflerindeki hasarı kontrol altına almanın en iyi yolunu belirlemek için protokoller geliştirmeyi amaçlıyor. Raporda, çalıştayda yapılan tartışmalara atıfta bulunularak, "Dikenli taç denizyıldızı, mercan resiflerinde büyüyen alg ve bakterilerle beslenen bir deniz canlısıdır, ancak yaygınlaştığında mercan resif ekosistemleri için büyük bir tehdit oluşturur. Dikenli taç denizyıldızının yayılmasının, özellikle temmuz ayının son iki haftasından ağustos ayının ilk iki haftasına kadar görülen üreme mevsiminde, Kızıldeniz'deki mercan resiflerine önemli zarar verdiği tespit edildi" denildi.