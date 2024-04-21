Kızılırmak Deltası'nda açan 'su papatyaları' büyüledi

Kaynak: AA
Kızılırmak Deltası'nda açan 'su papatyaları' büyüledi
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ilkbaharla birlikte açan su papatyaları masalsı görüntüler oluşturdu.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almasının yanı sıra, ilkbaharın gelmesiyle birlikte muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan bu cennet, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Galeriç Ormanı, Türkiye'nin nadir su basar ormanlarından biri olmasıyla birlikte, büyük bir biyolojik çeşitlilik barındırıyor.

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Su papatyalarının açtığı büyüleyici görüntüleri, ziyaretçilere adeta bir masal diyarında gezinti yapma hissi veriyor. Suyun beyaz ve yeşille kaplı yüzeyi, yükselen ağaçlarla birleşerek muhteşem bir manzara oluşturuyor. Kuş ve doğa sesleriyle bütünleşen bu görüntüler, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 365 farklı kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla da ön plana çıkıyor. Doğa tutkunları ve fotoğrafçılar başta olmak üzere, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu eşsiz doğa harikası, hem görsel şölen sunmasıyla hem de biyolojik çeşitliliğiyle doğa severlerin ilgisini çekiyor.

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