KKM hesaplarında yeni rekor geldi

Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibarıyla 3,35 trilyon TL'ye yükseldi. Dolar cinsinden büyüklük ise 124,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

KKM hesaplarında yeni rekor geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 282 milyar TL'den 3 trilyon 357,7 milyar TL'ye çıktı. Böylelikle KKM'de yeni rekor büyüklük izlendi.

Dolar cinsinden bakıldığında ise toplam büyüklük 124,3 milyar dolar oldu.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 331,7 milyar TL'den 10 trilyon 371,5 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 12 trilyon 593,7 milyar TL'den 12 trilyon 849,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 415 milyar TL'den 1 trilyon 421,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 854 milyar TL'den 871,9 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 170 milyar TL'den, 172 milyar TL'ye yükseldi.

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