KKTC Meclis Başkanı Yardımcısı Özdenefe’nin eşi İtalya’da gözaltına alındı

Kaynak: İHA
KKTC Meclis Başkanı Yardımcısı Özdenefe’nin eşi İtalya’da gözaltına alındı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Fezilet Özdenefe’nin kocası Akan Kürşat İtalya’da gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Fezilet Özdenefe’nin kocası Akan Kürşat İtalya’da gözaltına alındı. Kürşat’ın gözaltına alınma nedeni henüz bilinmezken, çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verildiği öne sürüldü. Özdenefe’nin de eşiyle birlikte İtalya’da bulunduğu belirtildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Özdenefe ile iletişime geçtiği ve geçmiş olsun dilediği aktarıldı. KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da gözaltına alındığını öğrenir öğrenmez, Meclis Başkan Yardımcısıyla iletişime geçti, olay hakkında bilgi aldı ve kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ilgili makamların gözetiminde gelişmeleri yakından takip ettiği ve bu konudaki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

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