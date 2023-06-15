KKTC tanınmadan müzakere olmaz!

KKTC Pazartesi günü tarihî günlerinden birini daha yaşadı. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısında çok önemli mesajlar verdi; KKTC tanınmadan müzakerelerin başlamayacağını bildirdi, tanıtma vurgusu yaptı ve Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman azınlık olmadığını, olmayacağını dünyaya net bir şekilde bildirdi. Erdoğan, KKTC’nin kalkınması için birçok projenin yakında devreye sokulacağını da müjdeledi. Cumhurbaşkanı Tatar da yeni siyasetin Türkiye’nin desteği ile hedefine ulaşacağını belirtti. Yapılan açıklamalarla federasyona hiçbir zaman dönülmeyeceği de yeniden duyuruldu. Meclis de üzerine düşeni yapmalı ve yeni siyasete desteğini alacağı bir kararla dünyaya yayınlayacağı bir deklarasyonla duyurmalıdır.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptıkları görüşmelerde, gündemlerindeki tüm konuları ayrıntılarıyla ele aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'e ilişkin mevcut durumu değerlendirdiklerini, Kıbrıs meselesinde Türk tarafının her zaman yapıcı ve sonuç odaklı tutum benimsediğini belirtti. Erdoğan, Ada'nın kadim ve asli unsuru olan Kıbrıs Türklerinin haklı taleplerini açık ve net ortaya koyduğunu, Kıbrıs Türkünün asla azınlık olmadığını, olmayacağını vurguladı. Bu gerçekleri görmezden gelenlerin, Ada'nın tek egemeni olma hayalleriyle avunmayı sürdürdüğünü belirten Erdoğan. Bu kesimlere, “artık saplantılarını bir kenara bırakmalarını ve Ada'nın gerçekleriyle yüzleşmelerini tavsiye ediyorum.” dedi. Tarihe not düşmek ve verilen taahhütleri önümüzdeki süreçte izlemek adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısında söylediklerini ana hatları ile şu şekilde özetleyebilirim.

* “Ada'nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin haklı talepleri açık ve nettir. Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır.”

* “Ana vatan olarak tüm imkân ve kabiliyetlerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız.”

* “Kıbrıs meselesinde Türk tarafı her zaman yapıcı ve sonuç odaklı tutum benimsemiştir.”

* “Ada'daki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği bizim huzur ve güvenliğimiz demektir.”

* “Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi, bizler için olmazsa olmazdır. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir.”

* "Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Kıbrıs Adası ve etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımı için Kıbrıs Türk tarafının sunduğu somut önerilerin hâlâ masada olduğunu hatırlatmak istiyorum.”

* “Ada'da ve bölgedeki dengelerin hilafına anlamsız silahlanma faaliyetlerine girişenler, bu teşebbüslerin getireceği riskleri iyice hesaplamalıdır.”

* “Türkiye'den kablo yoluyla Kuzey Kıbrıs'a elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır.”

* “Derinya Bölgesi'nde bin 192 sosyal konutun inşasına yakında başlıyoruz. Türkiye'den getirdiğimiz suyu, kısa süre içerisinde tarımsal sulama amacıyla üreticilerimizin istifadesine sunacağız. Lefkoşa 500 yataklı Devlet Hastanesi'nin ihalesine de yakında çıkıyoruz.”

* "20 Temmuz'da buraya(Ercan yeni havalimanı) inmeyi planlıyorum. 20 Temmuz'da görüşmek üzere sizlere iyi günler diliyorum."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçimini kazanmasının ardından ilk ziyaretini KKTC'ye yapmasının önemini vurgulayarak, "Mazlum milletlere ve Türk dünyasına sahip çıkacak bir anlayışınızın bütün dünyaya bu mesajın verilmesiyle şu anda biz de umutlanıyoruz" diye konuştu. Hâlen farklı oyunlarla ve entrikalarla ana vatan Türkiye ile KKTC arasında nifak tohumları sokulmaya çalışıldığını, KKTC'yi içeriden bölme ve Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine engel olmaya çalışanlar olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "13'üncü Cumhurbaşkanı olarak aramızda bulunmanız bize güç vermektedir" vurgusu yaptı. Tatar gelinen noktada Anavatan Türkiye’nin desteğiyle yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin azim ve kararlılığı içerisinde olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise basın toplantısında söylediklerini ana hatları ile şu şekilde özetleyebilirim.

* “Mavi Vatan şu anda emin ellerdedir. Kıbrıs Türk halkı egemenlik hakkıyla, varoluş mücadelesiyle her zaman ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'yle uyum içerisindedir"

* "Bizim arkamızda dünya devi bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri var.”

* “Yeni siyaset, millî siyaset, egemen eşitlik temelinde ve eşit statü kabulüyle ancak bir müzakere durumu olabilir. Bu noktadan da geri dönüş asla olmamalı diye düşünüyorum.”

* “Kıbrıs'ın konjonktürü, jeostratejik ve jeopolitik Mavi Vatan'da şartlar da çok değişmiştir. Bölgesel dengelerin yanında küresel dengeler çok değişmiştir. KKTC'nin değeri ve statüsü de artmıştır."

Başbakan Ünal Üstel de Erdoğan’ın ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Üstel “Sayın Erdoğan’ın tam desteği ülkemizin gücüne güç katmıştır” diyerek memnuniyetini belirtirken Erdoğan ile yapmış oldukları görüşmede son derece önemli konuları ele aldıklarını, yapıcı, sonuç odaklı ve samimi bir görüşme olduğunu vurguladı. Üstel, Türkiye ile ilişkilerin çok önemli olduğunu Türkiye’nin Kıbrıs’a verdiği destek ve verdiği gücün, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC için yaşamsal olduğunu da belirtti.

KKTC’nin önümüzdeki süreçte içte ekonomik sıkıntılarını çözerek güçlenmesi dışta ise tanınma hedefinden milim sapmaması gereklidir. Ekonomi ve diplomasi ekiplerimizi yoğun bir süreç bekliyor; başarmaktan başka yolumuz yoktur.