KKTC’de eski belediye başkanı tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne’ye bağlı Çatalköy’de eski Çatalköy belediye başkanı Mehmet Hulusioğlu ve üç yardımcısı, yerel seçimlerde kendisine destek vermediği için şimdiki belediye başkanı Ceyhun Kırok’un şoförü Emrah Beyazlı’yı kaçırıp darp ettiği suçlamasıyla tutuklandı. Hulusioğlu’nun yardımcıları Vedat Hacıabitoğlu, Sıtkı Demirağcı, Kemal Demirağcı ile şoför Beyazlı’yı zorla alıkoyarak Beşparmak Dağı'na götürüp darp ettiği, ardından Hulusioğlu’nun Arapköy’de bulunan taş evine götürdüğü ve orada Beyazlı’ya “Bu sana ders olsun, seni burada öldürürüz. Seni burada boğazlarız ve gömeriz" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Hulusioğlu ve yardımcılarının daha sonra Beyazlı’yı plakası bilinmeyen gri araçla Çatalköy'e geri götürdüğü öne sürüldü. İhbar üzerine harekete geçen polis, Hulusioğlu ve yardımcılarını gözaltına aldı.

Gözaltına alındıktan sonra Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlıların hakkındaki suçlamaları kabul etmediği belirtilirken olayla ilgili diğer iddiaların aydınlatılması için mahkeme tarafından polise iki gün süre talimat verildiği ve Hulusioğlu ve diğer 3 yardımcısı hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli kasten yaralama, ve mala zarar verme‘ suçlamasıyla tutuklandığı ifade edildi. Öte yandan zanlıların gözaltında olduğu 24 saatlik zaman diliminde polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu Beyazlı’nın evinin önünden kaçırıldığına dair iddianın doğru olmadığı ve yanlış ifade veren 2 kişi hakkında da işlem başlatıldığı açıklandı.

KKTC’de 24 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimde Hulusioğlu, Çatalköy Belediye Başkanlığı koltuğunu kaybetmiş, yerine Ceyhun Kırok seçilmişti.

(İHA)