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  • KKTC’deki seçimlerde tartışmalı isim Fırat Ataser yeniden aday oldu. Vatandaşı sokak ortasında darp etmişti. Bayrağa da

KKTC’deki seçimlerde tartışmalı isim Fırat Ataser yeniden aday oldu. Vatandaşı sokak ortasında darp etmişti. Bayrağa da saygısızlık yapmıştı

KKTC'de 25 Aralık'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi ismi daha önce darp skandalına karışan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’ın yeniden aday olup seçimlere girmesi tartışma yarattı…

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 20:05
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KKTC’deki seçimlerde tartışmalı isim Fırat Ataser yeniden aday oldu

KKTC’deki seçimlerde tartışmalı isim Fırat Ataser yeniden aday oldu. Vatandaşı sokak ortasında darp etmişti. Bayrağa da saygısızlık yapmıştı
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Yeniçağ Özel - KKTC

KKTC 25 Aralık Pazar günü sandık başında.

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde 18 belediyede toplam 67 aday, başkanlık için yarışacak.

TARTIŞMALI İSİM YENİDEN ADAY OLDU

Merakla beklenen seçimler öncesi ismi daha önce darp skandalına karışan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in yeniden aday olup seçimlere girmesi tartışma yarattı…

VATANDAŞI DARP ETMİŞTİ

Seçimlerde Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı olan Fırat Ataser, geçtiğimiz Eylül ayında daha önce sokak ortasında tartışma yaşadığı bir vatandaşa tekme tokat saldırıp darp ettiği görüntüler basında yer almıştı.

TÜRK VE KKTC BAYRAKLARI İLE ATATÜRK POSTERLERİ YERLERDE

Fırat Ataser'in belediye başkanlığı yaptığı Alsancak beldesinde ise geçtiğimiz günlerde başka bir skandal gün yüzüne çıktı.

Ataser’in dört yıl önce lansmanını yaptığı fakat hayata geçirmediği bir butik hotel projesi alanında bıraktığı bayraklar ve Atatürk posterinin çamur içerisindeki halleri bölgedeki vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

Proje alanını videoya alan ve bayrakların içler acısı halini sosyal medyaya taşıyan bölgenin duyarlı vatandaşlarından Beyhan Kurtarankartal'ın yapmış olduğu paylaşımda çamurdan çıkardığı bayraklar ve Atatürk posteri büyük tepkiye neden oldu.

KKTC’deki vatandaşlar da ismi böyle skandallara karışan bir adayın tekrar seçimlere girmesine sert tepki gösterdi.

İşte o görüntüler:

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Osman Nuri
24.12.2022 20:32
Paşinyanın Akrabası olabilir.  
 
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