Derbi faturası Fenerbahçe'ye çıktı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında gerçekleşen ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbi maçında yaşananlar, maçın en çok konuşulan olaylarından oldu.

Maç sırasında statta bulunan 5 temsilci, yaşanan her şeyi kayda aldı.

Fenerbahçe, 37. hafta derbi maçında Çağlar Söyüncü'nün attığı golle Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Maç sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminin RAMS Park'ta kutlama yapmasının ardından yaşanan olaylar gündeme oturdu.

Görevli 5 temsilci, maçın sonuna kadar statta kalarak tüm olayları not etti.

Fenerbahçe yönetiminin ve bazı Galatasaray yöneticilerinin adı raporda geçiyor.

Fenerbahçe yönetiminin sahaya girişi sonrası çıkan olaylar nedeniyle Sarı Lacivertlilere daha ağır bir ceza gelmesi gündemde.

Ancak raporda futbolcularla ilgili herhangi bir durumun olmadığı belirtiliyor.