KKTC’li voleybolcuların vefat ettiği Isias Otel'in dosyasına gizlilik kararı

Adıyaman'da yapı denetiminden geçemeyip mühürlenmesine rağmen yeniden açılan ve depremde 65 kişinin ölümüne yol açan Grand Isias Otel'in enkazına ilişkin ilk rapor çıktı. Yapının inşasında büyük dere çakılları kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, Bilal Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığu TÜGVA Adıyaman Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Bozkurt'a ait olan Grand Isias Otel'in dosyasına gizlilik karar getirildi.

65 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’da 30’u rehber, 35’i Kuzey Kıbrıslı öğrenci, öğretmen ve velinin yaşamını yitirdiği Grand Isias Otel'in enkazına ilişkin inceleme raporu yayımlandı. Raporda, “Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isias Otel’e ilişkin ön inceleme raporunu yayımladı. DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri; Prof. Dr. Serhan Şensoy, Prof. Dr. Özgür Eren, Prof. Dr. Umut Türker, Doç. Dr. Eriş Uygar ve Doç. Dr. Mehmet C. Geneş tarafından yedi sayfalık bir rapor hazırlandı.

Dosyaya gizlilik kararı getirildi

Doç. Dr. Mehmet C. Geneş, enkaz alanındaki incelemelerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne giderek Isias Otel’in soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcısı K.K. ile görüştü. Savcı, soruşturma başlatıldığını, bilirkişilerin gerekli tüm inceleme ve tespitleri yaptığını, altışar adet beton ve donatı numunesi alındığını belirtti. Raporda dosyaya gizlilik kararı getirildiği de kaydedildi.

"Beton kalitesi bariz bir şekilde düşük"

Bununla birlikte raporda, “Bu yapının göçmesinin nedeni depremin büyüklüğü değil yanlış tasarım ve/veya imalattır” denildi. “Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir” denilen raporda şu ifadeler yer aldı:

“Dere çakıllarının büyüklüğüne bakıldığında, sıklıkla bu tür yapılarda kullanılacak betonlardaki maksimum tane boyutundan daha büyük oldukları, betondaki çakıl ve kum dağılımındaki granülometrinin iyi olmadığı, elle yapılan kontrolde kolaylıkla dağıldığı tespit edilmiştir.”

Raporda, “Temeli ve kolonları 5 kata göre tasarlanıp inşa edilmiş olan söz konusu binanın inşasının doğru yapılmadığı kanaati oluşmuştur. Kat artırımı yapılmasının ciddi bir hata olduğu ve binanın en düşük depremlerde dahi yıkılmasının mümkün olduğu kanaati olmuştur” ifadeleri yer aldı.