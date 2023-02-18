Deprem bölgesine ilk gün ulaşan Çek ekibi rezaleti açıkladı. Canlı bulunmayan enkazlara yönlendirildiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk günden beri afet bölgesinde olan gazeteci Gökhan Eren, KRT TV'ye konuştu. Bölgedeki çalışmalara ilişkin düzensizliğe ve plansızlığa dikkat çeken Eren, Çek arama kurtarma ekibinin gözünden uluslararası ekiplerin yaşadıkları zorlukları anlattı.

Eren, iddiaya göre; Çek ekibin hala canlı bulunan enkazların yerine yaşam belirtisi olmayan enkazlara yönlendirildiğini ve ekibin söz konusu bu duruma sitem etmediği ancak bölgedeki koordinasyonsuzluğa anlam veremediklerini açıkladı.

Deprem felaketinin ilk gününden itibaren sahada olan ve sırasıyla Adana, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te incelemelerde bulunan Eren; yetkililerin insanüstü çabayla çalıştıklarını ancak devletin yeterli organizasyonu oluşturamadığı için müdahalelerde yetersiz kalındığını ifade etti.

Eren, organizasyon eksikliği nedeniyle uluslararası arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının aksadığını belirtti.

"EKİPLER 24 SAAT BOYUNCA ENKAZ ÇALIŞMALARINA BAŞLAYAMADI"

Eren'in aktardığına göre; deprem bölgesinden yurt dışına gelen ilk yardım Birleşmiş Milletler sertifikalı, 70 kişi ve 7 köpekten oluşan Çek uluslararası kurtarma ekibi oldu. Felaketin ilk günü Adana İncirlik Üssü'ne gelen ekip, TSK'ya ait uçakla Adıyaman'a yönlendirildi ancak yanlarında getirdikleri 80 ton malzeme ve ekipman kara yoluyla bölgeye sevk edildi. Adıyaman'a ulaşan Çek ekipler, 24 saat boyunca ekipmanlarının kendilerine ulaşmasını bekledi ve bu süre boyunca enkaz çalışmalarına başlayamadı.

"YAŞAM BELİRTİSİ OLMAYAN ENKAZLARA YÖNLENDİRİLDİLER"

Ekipmanlarının gelmesiyle birlikte kendi çabalarıyla enkaz çalışmalarına başlayan Çek ekip, cuma gününe kadar AFAD ile koordinasyon kuramadı. Cuma günü AFAD ile ilk toplantısını gerçekleştiren ekip, iddiaya göre hala canlı bulunan enkazların yerine yaşam belirtisi olmayan enkazlara yönlendirildi.

Gökhan Eren, Çek ekibin söz konusu duruma sitem etmediği ancak bölgedeki koordinasyonsuzluğa anlam veremediklerini ifade ederek "Biz de can kurtarmak isterdik" dediklerini aktardı. Eren; diğer yandan vatandaşların Çek ekiplere karşı herhangi bir şikayetinin olmadığını, tam aksine kurtarma çalışmalarında gösterdikleri özveri ve sağduyudan memnun kaldıklarını belirtti.

"POLONYALI EKİBİN YOLUNU KESTİLER ZORLA KENDİ ENKAZLARINA YÖNLENDİRDİLER"

Bölgede bazı uluslararası kurtarma ekiplerine yönelik saldırıların gerçekleştiğini ifade eden Eren, Polonyalı arama kurtarma ekibinin yaşadığı bir olayı anlattı. Eren'in edindiği bilgiye göre; bir grup depremzede Adıyaman'ın Besni ilçesine hareket eden Polonyalı arama kurtarma ekibinin yolunu keserek zorla kendi enkazlarına yönlendirdi. Gittikleri enkazdan pek çok vatandaşı sağ çıkaran Polonyalı ekip, yolunu kesen depremzedelere teşekkür ederek "Çok iyi yaptılar, çok sayıda kişiyi canlı çıkardık" dedi.

ÇEK EKİP ÜLKELERİNE GERİ DÖNDÜLER

Eren, Çek arama kurtarma ekibinin 16 Şubat'ta çalışmalarını sonlandırarak dün sabah saatlerinde ülkelerine dönmek için yola çıktıklarını ifade etti.

Çek kurtarma ekibi, dün akşamüstü saatlerinde Çekya'nın başkenti Vaclav Havel Havalimanı'na vardı. Ekip, havalimanında Türk ve Çek vatandaşlarınca Türk bayrakları ve alkışlarla karşılandı.