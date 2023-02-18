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Yüzde 70 oy verdik. En büyük kötülüğü AKP yaptı. Adıyamanlı depremzede Sokak Kedisi'ne konuştu

Kendisine mikrofon uzatılan Adıyamanlı bir depremzede “Adıyaman yüzde 70 bunlara verdi az değil ki. En kötü şeyi Tayyip Erdoğan bize yaptı. İsterse beni assın beni götüsün bin yıl ceza evine koysa da affetmem de çekinmem de.” dedi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 17:38
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Adıyamanlı depremzede: Yüzde 70 oy verdik. En büyük kötülüğü AKP yaptı

Yüzde 70 oy verdik. En büyük kötülüğü AKP yaptı. Adıyamanlı depremzede Sokak Kedisi'ne konuştu
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Depremin 13. gününde, büyük yıkım yaşanan Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği kentten, köylere ve başka illere göç edenler de giderek artıyor. Günlerdir deprem bölgesinde farklı noktalarda vatandaşın sesini duyurmak için röportajlar gerçekleştiren ‘Sokak Kedisi’ son olarak Adıyaman’daydı.

Kendisine mikrofon uzatılan Adıyamanlı bir depremzede “Adıyamanlılar olarak mahvolduk” derken yaşanan duruma şu sözlerle isyan etti:

“Üç gün biz cenazeleri kendi çabamızla gittik, yapamadık. Bloğun altından ne yapalım? Adıyaman Valisi Mahmut Çulha iki binamızda az hafif hasar var demiş. Nasıl bir valiymiş bu? Adıyaman düşmanı mıymış neymiş bilemiyoruz. 11 tane akrabamız gitti. Birinin üzerine ben gittim adam bağırıyor ‘Kurtarın’ diye. Bloğun altında ne yaptık ne ettik çıkaramadık.

“EĞER BİZİ İSTEMİYORLARSA BİZİ BAŞKA BİR ÜLKEYE YÖNLENDİRSİNLER”

Bu hükümet böyleyse abla olmaz olsun. Her zaman Türkiye’ni başına facialar geliyor, büyük felaketler geliyor sel oluyor deprem oluyor hiçbir yere şey yapmıyor bu nasıl bir ülke. Eğer bizi istemiyorlarsa bizi başka bir ülkeye yönlendirsinler. Biz gidelim başımızın çaresine bakalım.

“EN KÖTÜ ŞEYİ TAYYİP ERDOĞAN BİZE YAPTI”

Adıyaman yüzde 70 bunlara verdi az değil ki. Böyle yapmamaları lazımdı. Bir de gitmiş beş milletvekili gelmiş kahkaha atıp gülüyorlar vali gelip burada kahkaha atıp gülüyor. Sen bu ülkenin mülki amirisin nasıl gülüyorsun ya gülmek sana yakışır mı senin burada bizimle ağlaman lazım. Ne yaptıysa bu hükümet bizim başımıza getirdi. İsterse beni assınlar Tayyip Erdoğan yaptığını yaptı bizim Adıyaman’a. En kötü şeyi Tayyip Erdoğan bize yaptı. İsterse beni assın beni götüsün bin yıl ceza evine koysa da affetmem de çekinmem de.

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