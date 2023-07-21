Klimadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kuşadası'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir evde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı ve ev kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Klimadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Aynı apartmanın yanında bulunan bir otel de yangının etkisi nedeniyle tahliye edildi.

Olay, Reşat Özberk Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İ.A.'ya ait 4 katlı apartmanın birinci katında bulunan evdeki klimanın elektrik ünitesinde meydana gelen kısa devre, yangının çıkmasına neden oldu. Klimadaki gazın alev alması sonucu yangın hızla tüm evi sardı. Durumun hemen bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun bir müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalıştı. Dumandan etkilenen apartman sakinleri, itfaiye erlerinin yardımıyla güvenli bir şekilde dışarıya çıkarıldı. Yangının hemen bitişiğinde bulunan otelde konaklayanlar da önlem amacıyla tahliye edildi.

Yangın sonucunda, evdeki tüm odalar ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, maddi hasar büyük ölçüde meydana geldi.

Olayla ilgili olarak, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının nedeni ve hasarın tespiti için çalışmalar devam ediyor.

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