Klimaya bağlı ‘yaz zatürresine’ dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Prof. Dr. Şevket Özkaya, yazın artan sıcaklıklar dolayısıyla klima kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan yaz zatürresi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Özkayaka, “Klima sularında üreyen ‘Legionella’ bakterisi bu zatürreye sebep olur. O yüzden klima temizliğine önem verilmelidir” sözlerini kullandı.

Klimaya bağlı ‘yaz zatürresine’ dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

İHA’nın haberine göre; Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, kış aylarında grip gibi hastalıklar daha fazla iken yaz aylarında ise bu tip zatürrenin daha sık görüldüğüne dikkat çekti.

Bu yazın tüm Türkiye'de sıcak ve nemli olması ve klima kullanımının da artması bekleniyor. Hem ev hem işyerlerinde serinlemek için açılan klimalar ve havalandırmalar yaz aylarında en sık görülen ve halk arasında “zatürre” olarak bilinen pnomoniye neden oluyor. ‘Legionella" adı verilen bakteri neden oluyor.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Legionella” bakterisinin klima sularında üremesiyle insanların yaz zatürresine yakalandıklarını ve kış aylarına göre çok daha fazla vakayla karşılaştıkları bilgisini verdi.

Klima zatürresinin özellikle kronik rahatsızlığı olanlarda ölümcül olabileceğini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya önemli uyarılarda bulundu. Özkaya, “Klimaların havalandırılmasıyla beraber insanlar 'lejyoner' bakterilerini akciğerlerine aldığında 'klima pnömonisi' ya da 'yaz zatürresi' dediğimiz hastalığa yakalanıyorlar. Bunun özellikle kronik astım, KOAH ve kanser hastalarında ölümcül sonuçlar doğurabileceğini biliyoruz” dedi.

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“KLİMA TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİN UZUN SÜRE MARUZ KALMAYIN”

Özellikle klimaların iyi temizlenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özkaya, “Klima zatürresinde grip gibi belirgin değil. Eklem ağrıları, ateş, halsizlik, ishal gibi hafif soğuk algınlığı belirtileriyle seyrettiği için de hemen anlaşılmayabilir. Özellikle kronik hastalığı olanlarda hayati sonuçlar doğurabilir. Ani ısı değişiklerine, örneğin sıcaktan soğuya ve klimalara maruz kalmakla oluşan belirtiler korona ile de karışabilir. Vatandaşlarımız, özellikle kapalı yerlerde kendilerine dikkat etsinler. Klima ayarlarını 22 derecenin altına düşürmesinler. Özellikle de bu ısı değişimlerine uzun süre maruz kalmamalarını öneriyorum” şeklinde konuştu.

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