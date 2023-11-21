Uzmanından korkutan zatürre uyarıları

Uzmanı, “Zatürre, bağışıklığı zayıf kişilerde öldürücü olabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanından korkutan zatürre uyarıları

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, zatürre (pnömoni) konusunda uyarılarda bulundu.

Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoninin akciğer dokusunu etkileyen ve daha çok bakteri, virüs ve daha nadiren mantarlara bağlı gelişen bir enfeksiyon hastalığı olduğunu dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, “Özellikle 65 yaş üzeri ve bağışıklığı zayıf kişilerde pnömoni sıklığı artmakta, gençlere göre daha ağır hatta öldürücü tablolarda seyredebilmektedir” dedi.

Zatürrenin herkesi etkileyebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Yılmaz, sigara içmek, astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalıklarının riski artırdığını ifade etti.

Yılmaz, zayıflamış bağışıklık sistemi, yakın zamanda geçirilmiş hastalık ile ameliyat, belirli kimyasallara yüksek oranda maruz kalan ortamlarda bulunmanın da enfeksiyonun gelişme riskini artırdığını söyledi.

"65 YAŞ VE ÜZERİNDE GÖRÜLME SIKLIĞI ARTTI"

Dünyada giderek artan yaşlı nüfus oranı ve yaşlılarda artan ek kronik hastalıkların kişilerde direnci azaltarak enfeksiyonlara yatkınlığa neden olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Yılmaz, “Özellikle 65 yaş ve üzeri kişilerde pnömoni sıklığı artmakta, gençlere göre daha ağır hatta öldürücü tablolarda seyredebilmektedir. Zatürre teşhisi genellikle fizik muayene, tıbbi öykü değerlendirmesi ve röntgen veya BT taramaları gibi göğüs görüntüleme testlerini içerir. Bazı durumlarda enfeksiyonun spesifik nedenini belirlemek amacıyla laboratuvar testleri için solunum akıntısının bir örneği toplanabilir” şeklinde konuştu.

"AŞILAMA, HİJYEN VE DENGELİ BESLENME İLE ÖNLENEBİLİR"

Pnömoninin tedavi edilebilir ve önlenebilir bir enfeksiyon hastalığı olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yılmaz, “Pnomoni aşılama, yeterli ve dengeli beslenme, çevresel hijyen şartlarının iyileştirilmesi ile önlenebilmektedir. Hastalık geliştikten sonra da etkin ve yeterli sürede antibiyotik tedavisi kullanılması önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Hem grip hem de zatürre aşısı olmalısınız. Bu hastalığınız varsa aman dikkat
Zatürrede son durum ne
Klimaya bağlı ‘yaz zatürresine’ dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Zatürre aşılarınızı mutlaka yaptırın
Öne Çıkanlar
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Milyonluk filo dolandırıcılığının arkasında kim var?
Milyonluk filo dolandırıcılığının arkasında kim var?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Dünyanın en ünlü üniversitesinden Filistin uyarısı Dünya
Dünyanın en ünlü üniversitesinden Filistin uyarısı
Elektrikli miniler tanıtıldı. İşte 2 farklı versiyon Teknoloji
Elektrikli miniler tanıtıldı. İşte 2 farklı versiyon
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Burcunuzun aylık atarlı döngüsü. Okuyunca şaşıracaksınız Yaşam
Burcunuzun aylık atarlı döngüsü. Okuyunca şaşıracaksınız
Meteoroloji 2 ili gün ve saat verip ‘tedbirli olun’ diye uyardı. Kuvvetli sağanak vuracak Gündem
Meteoroloji 2 ili gün ve saat verip ‘tedbirli olun’ diye uyardı. Kuvvetli sağanak vuracak
Bir bu eksikti! Beşiktaş'ta 2 sakatlık daha Spor
Bir bu eksikti! Beşiktaş'ta 2 sakatlık daha
Yaban hayvanlarının hakları kime ait? Tabiatta zarar gören hayvanların tedavisi nasıl yapılır? Yaşam
Yaban hayvanlarının hakları kime ait? Tabiatta zarar gören hayvanların tedavisi nasıl yapılır?