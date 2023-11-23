Çin’de gizemli zatürre salgını görüldü. Hastaneler dolup taşıyor

Çinli yetkililer yaptıkları açıklamada, ülkenin kuzeyinde solunum yolu hastalıklarının patlamasına sebep olan gizemli bir zatürre salgının yayıldığını ve bu sebeple hastanelerin dolup taştığını açıkladı.

Yetkililer yaşanan salgını, COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ve grip, mikoplazma pnömonisi (tipik olarak küçük çocukları etkileyen yaygın bir bakteriyel enfeksiyon), solunum sinsityal virüsü (RSV) ve SARS-CoV- gibi bilinen patojenlerin dolaşımına bağladı.

Medya raporlarına göre , ProMED olarak bilinen Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Derneği'nin Ortaya Çıkan Hastalıkları İzleme Programı, "Çin'in çeşitli bölgelerinde yaygın bir tanı konmamış solunum yolu hastalığı salgını" olduğunu belirtti.

Bu salgının ne zaman başladığına dair herhangi bir bilgi verilemezken, bu kadar çok çocuğun hızla etkilenmesinin alışılmadık bir durum olduğu raporlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, Çinli yetkililerden, oradaki çocuklar arasında solunum yolu hastalıkları ve zatürre vakalarındaki artış hakkında daha fazla bilgi talep ettiğini bildirdi.

DSÖ Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinin geçen hafta düzenlediği basın toplantısında solunum yolu hastalıklarında artış olduğunu bildirdiğini açıkladı.

DSÖ, Çin'de yaşayanlara, önerilen aşıları yaptırmalarını, hasta olduğunda evde kalmalarını, başkalarının yanında maske takmalarını ve düzenli olarak el yıkamak da dahil olmak üzere solunum yolu hastalığı riskini azaltmak için ihtiyati tedbirler almalarını tavsiye etti.