Klimayı açıp yatanlara hayati uyarılar. Resmen öldürüyor

Uzmanlar, uyku sırasında klimanın kapatılması ve odanın doğal yöntemlerle serinletilmesinin daha sağlıklı bir seçenek olduğunu vurgulamakta.

Klima kullanımının potansiyel sağlık riskleri arasında solunum yolu hastalıkları, astım ve alerjik reaksiyonlar yer almakta.

İklim değişiklikleri nedeniyle artan hava kirliliği ve sıcaklık değişimleri, bu riskleri daha da artırmakta.

Ayrıca, iklim değişikliklerinin su kaynaklarını etkilemesi sonucu bulaşıcı hastalıkların yayılma riski de artmakta.

Bu nedenle, klima kullanımı konusunda dikkatli olmak ve sağlıklı bir yaşam için doğal havalandırma yöntemlerini tercih etmek önemli.

İklim değişikliği ile mücadele etmek ve çevreyi korumak, hem bireysel hem de toplumsal sağlık için kritik bir adım.