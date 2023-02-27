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Jurgen Klinsmann sahalara geri dönüyor

2020 yılında istifa ettiği Hertha Berlin takımından sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Alman Jürgen Klinsmann teknik direktörlük kariyerine geri dönüyor.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:17
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Klinsman yeni takımıyla anlaştı

Jurgen Klinsmann sahalara geri dönüyor
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Alman Welt Gazetesi’nin haberine göre Jurgen Klinsman kariyerine devam etmeye hazırlanıyor. 58 yaşındaki teknik direktör en son 2020 yılında Hertha Berlin takımını çalıştırmıştı.

Güney Kore milli takımı ile anlaşan Jürgen Klinsmann tam 1115 gündür takım çalıştırmıyordu. Başarılı teknik direktör Güney Kore milli takımını 2026 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası’na götürmek için çabalayacak.

DÜNYA KUPASI'NDAN BERİ TEKNİK DİREKTÖRSÜZDÜ

Geçtiğimiz yılın son aylarında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Güney Kore son 16 turuna kalmış ancak bu turda Brezilya’ya elenmişti. Bu maçtan sonra Portekizli teknik adam Paolo Bento istifasını sunmuştu.

MİLLİ TAKIM DENEYİMİ VAR

Daha önce 2 kere milli takım çalıştıran Klinsmann 2004-2006 arası Almanya, 2011-2016 yılları arasında da ABD milli takımlarını çalıştırmıştı.

 

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