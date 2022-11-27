İran'dan FIFA'ya: Almanya şikeci, Klinsmann'ı kovun. Ortalık savaş alanına döndü

İran milli futbol takımının baş antrenörü Carlos Queiroz, BBC'de yayın yaparken eski Alman futbolcu Jurgen Klinsmann'a “çirkin” yorumlarıyla karşılık verdi.

Bir FIFA yetkilisi olan Klinsmann, İran'ın Cuma günü Galler'i 2-0'lık dramatik galibiyetinin ardından BBC için setteydi ve sunucu Gabby Logan, maç sırasında İran'ın “oyunculuğu” hakkında bir tartışma başlattı.

Klinsmann, defalarca İranlıların sportmenlik dışı şekilde hakemlere saldırmak için “kültürlerinde var.

Bu tesadüf değil, bilerek yapılıyor. Bu onların kültürünün bir parçası, böyle oynuyorlar. Yedek kulübesinin hep zıpladığını gördünüz, hep yan hakeme çalışıyorlar, sürekli kulaklarındalar, sürekli karşınızdalar. Bu onların kültürü. Bir nevi odaklanmanızı, konsantrasyonunuzu ve sizin için gerçekten önemli olan şeyleri kaybetmenize neden oluyorlar” diyerek, Queiroz'un bu kalıba çok iyi uyduğunu sözlerine ekledi.

İranlı teknik direktör Quarez ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Saha içinde yaptıklarınıza ne kadar saygı duysam da, İran Kültürü, İran Milli Takımı ve Oyuncularım hakkındaki bu sözler Futbol için bir yüz karasıdır. Aynı zamanda, Katar 2022 Teknik Çalışma Grubu'nun bir üyesi olarak konumunuzla ilgili olarak FIFA'nın vereceği kararı tüm dikkatle takip etmek istiyoruz. Çünkü, açıkçası, kampımızı ziyaret etmeden önce istifa etmenizi bekliyoruz.”

İran futbol federasyonu da web sitesinde bugün yayınlanan bir bildiride Klinsmann'ı istifaya çağırdığı belirtildi.

İran federasyonu bildirisinde, Almanya Milli Takımı 1982 yılında şike yapmakla suçlayarak,

"Klinsmann bir Alman olduğu için, Dünya Kupası tarihinin en utanç verici bölümü olan 1982'de Batı Almanya ve Avusturya'nın bir maçta şike yaptığı Gijón Rezaleti için yargılanmayacağına söz verildi. eski bir oyuncu olarak rezil dramatik söylemler ”denildi.