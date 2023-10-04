Klopp'tan 'maç tekrar edilsin' çağrısı

Liverpool, Premier Lig'de Tottenham ile karşılaştı. Tottenham'a 2-1 yenilen Liverpool'da Luis Diaz'ın maçta attığı ilk gol ofsayt nedeniyle iptal edilmişti.

Daha sonrasıda yanlış VAR kararı verildiği kabul edilmiş, bu gelişme büyük bir etki yaratmıştı.

Merseyside ekibinin menajeri Jürgen Klopp, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Klopp'un sözleri şu şekilde;

''ÇOK BARİZ BİR HATAYDI''

"Hakem ile VAR arasındaki ses kayıtlarını dinlemem hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu hatanın neden olduğuyla pek ilgilenmiyorum. Sonucu gördüm, bir gol gördüm ve sayılmadığını da gördüm. Bu konuyu doğru bir şekilde ele almamız gerçekten çok önemli. Hakemler bunu bilerek yapmadılar. Bunu unutmamak gerekiyor. Evet, büyük bir hata yaptılar. Çok bariz bir hataydı. Bence çözüm yolu hala bulunabilir. Bence, bu maçın tekrar edilmesi tek çözüm yolu ama böyle bir şeyi muhtemelen yapmayacaklar."

''ONLARIN ÜZERİNE GİTMEMELİYİZ''

''Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Bu maç bu nedenle tekrar edilmeli. Hiçbir hakeme kızgın değilim, hem de hiç. Onların üzerine gitmemeliyiz. Bir hata yaptılar ve eminim kendilerini bu konuda kötü hissediyorlardır. Ancak, böyle şeyler olmamalı. Başka hatalar da olmamalı. Bununla başa çıkmak için bir çözüm bulun. Hakemleri aceleye getiriyoruz, hızlı kararlar vermelerini istiyoruz ve bu nedenle hatalı kararlar verebiliyorlar."

''MAÇI TEKRAR EDİN, DURUM DÜZELSİN''

"Sorunlar ortada ama çözülebilir. Hakemlerin en iyi kararları verebilecekleri bir ortam yaratmaya çalışmalıyız. Böyle hataların önüne mutlaka geçilebilir. Bizim maçtaki yaşanan hatanın ise çözüm yolu belli, maçı tekrar edin ve durum düzelsin."