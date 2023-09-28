Kluivert: Konuştuğumuz her şeyi yaptılar

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Kluivert'in açıklamaları;



-Farklı 11 ile çıktık ama muazzam oyuncularımız olduğu için gönlümüz rahattı. Sahada plana sadık kaldılar. Çok mücadele verdik. Onları tebrik ederim. Konuştuğumuz her şeyi yaptılar. Benim için böyle bir galibiyet almak keyif vericiydi. Plana sadık kaldık ama mücadele de ettik. Beşiktaş 2 gol attı ama 4-0 bizim için daha iyi olabilirdi.



-Younes Belhanda hastaneye gitti. Tedbir amacıyla orada kalacak. M'Baye Niang ile çarpıştı ve ikinci yarı sahaya çıkmadan önce sağ gözü iyi görmüyordu. İçimiz rahat, durumu iyi.

-Herkesin hazır olması gerekiyor. Bunu sürekli futbolculara söylüyoruz. Yedekten gelen oyuncular şunu gösterdi, oynayacak güçleri var. Takımda denge çok yüksek. Herkes birbirini geliştirmek için çalışıyor. Biz böyle bir takımız.