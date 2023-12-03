Knidos suya kavuştu. Yeniçağ yazdı Bakanlık sorunu çözdü

Yeniçağ yazarı Sedat Kaya, Antik Kent Knidos'ta tuvaletlerin su sorununu ortaya çıkarmış ve bölgede zorlukların yaşandığını gündeme getirmişti. Yeniçağ'ın konuyu gündemde tutmasının ardından Bakanlık olaya el atıp sorunu çözdü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Knidos suya kavuştu. Yeniçağ yazdı Bakanlık sorunu çözdü

YENİÇAĞ ÖZEL HABER/ SEDAT KAYA

Yeniçağ Gazetesi yazarı Sedat Kaya, Türkiye’nin en gözde turizm noktalarından birisi olan Datça’nın, dünyaya açılan penceresi antik kent Knidos’ta yerli ve yabancı turistlerin tuvalet sorununu gündeme getirmiş, haberleştirmişti.

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Tuvalete gelen turistlerin bölgedeki tek tuvaletin bozuk olduğunu görünce çaresiz bir şekilde gözlerden uzak kuytu köşelerde mecburen ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtmişti.

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Kaya’nın özel haberinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı konu hakkında devreye girmiş, tuvaletlerin temizlik sorunun çözülüp hizmete açıldığını fakat su sorununun çözülemediğini açıklamıştı.

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Konu üzerine açıklama yapan Sedat Kaya ise, bakanlığın harekete geçmesi için Yeniçağ’ın yazması mı gerekli diye sormuştu.

YENİÇAĞ GÜNDEMDE TUTUNCA BAKANLIK SORUNU ÇÖZDÜ

Antik kentteki tuvalet sorunu Yeniçağ tarafından gündemde tutulduktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı nihayet sorunu çözdü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, desalinasyon (denizden tatlı su elde etme) teknolojisiyle su sorununu giderdi.

Marmaris Müze Müdürlüğü'nün finanse ettiği bu sistemle tuvaletler için günde 8 ton tatlı su elde edilecek.

Böylece Datça'nın gözbebeği Knidos'u ziyaret eden turistler tuvalet sorunu yaşamayacak.

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