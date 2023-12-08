KOAH’a duvar ören iki besin ortaya çıktı

Uzmanların KOAH’a duvar ören sarımsak ve zencefili açıklaması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
KOAH’a duvar ören iki besin ortaya çıktı

KOAH, akciğerleri etkileyen ve solunumu zorlaştıran bir hastalıktır. Soğuk havalarda daha da kötüleşebilir. Ancak doğal yöntemlerle bu hastalığın belirtilerini hafifletmek mümkündür.

İşte uzmanın verdiği bazı tavsiyeler:

- Sarımsak ve zencefil, nefes darlığına iyi gelen doğal antibiyotiklerdir. Bu besinleri sık sık tüketin.

- Her gün en az bir saat doğada yürüyüş yapın. Bu hem akciğerlerinizi temizler, hem de stresinizi azaltır.

- Pnömokok aşısı yaptırın. Bu aşı, KOAH'ın en sık neden olduğu zatürreyi önlemeye yardımcı olur.

- Özel bir bitki çayı hazırlayın. Bunun için okaliptus yaprağı, toz ekinezya, toz zerdeçal, ısırgan otu yaprağı ve meyankökünden birer tutam alın ve beş dakika kaynatın. Sonra pekmez, bal ya da stevia ile tatlandırın. Bu çay, solunum yollarını açar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Evinizde nemli bir ortam sağlayın. Bunu yapmak için soba ya da kalorifer petekleri üzerine su dolu kap koyabilirsiniz.

- Biorezonans tedavisinden faydalanabilirsiniz. Bu tedavi, vücudunuzdaki enerji akışını düzenleyerek hastalıklarla savaşmanıza yardımcı olur.

- Günde 2 gram C vitamini alın. C vitamini, bağışıklığı güçlendirmenin en önemli unsurlarından biridir.

- Evde alerjenlere dikkat edin. Evinizde hayvan beslemeyin, yatak odanızda çiçek bulundurmayın, evinizi ılık ve hafif nemli tutun.

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