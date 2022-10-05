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"Artık altın yaptırma Murat kasalar almıyor". Kobra Murat servetini açıkladı

Yaptığı danslar ve sahne performansıyla adından söz ettiren Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler katıldığı programda servetini açıkladı ve hayatında şimdiye kadar olan kazanımlarını bir bir sıraladı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 21:34
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Kobra Murat adlı şarkıcı katıldığı programda mal varlığını açıkladı

''Artık altın yaptırma Murat kasalar almıyor''. Kobra Murat servetini açıkladı
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Armağan Çağlayan'ın Youtube üzerinden yayınlanan programına katılan ve burada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Kobra Murat, bu defa katıldığı bir programda yaptığı mal varlığı açıklamasıyla gündeme geldi. 

Çağlayan’a yaptığı açıklamalarda Kobra Murat “Emekliliğim yok evlerimin kira geliri var” diyerek gündeme gelmişti.  Ünlü şarkıcı bu defa da servetini açıkladı. Kobra Murat, 18 kilo altından yazlığa kadar pek çok malı olduğunu söyledi ve kazanımlarını kalem kalem sıraladı.

"İKİ TANE ALTIN KASAMIZ VAR"

“Çocuklarımın hepsine ev aldım” diyerek gelir derdi olmadığını daha önce de açıklayan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler bu defa detay da verdi. “Torunuma 2 buçuk milyon liralık altın yaptım” diyen Kobra Murat açık açık varlıklarını anlattı. Kobra Murat açıklamasında şunları söyledi:

“18 tane evim, dükkanlarım, yazlıklarım var. 2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor. Karımın üstüne paralar var, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var.”

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