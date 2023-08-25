Koca koca adamlar sanal oyunda küfürleşti. Dışarıda buluşup kavga etti. Bir ağır yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, telefondan oynadıkları sanal oyunda küfürleşen iki genç, buluşup bıçaklı kavgaya tutuştu.

KAYNAK: İHA
Koca koca adamlar sanal oyunda küfürleşti. Dışarıda buluşup kavga etti. Bir ağır yaralı

İHA'nın haberine göre; kavgada bir genç ağır yaralanırken, diğer genç ise polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Oyunu Bırakıp Caddeye İndiler

Olay, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde 2 gün önce meydana geldi. Ahmet M.(19) isimli genç, telefondaki bir uygulamadan sanal oyun oynamaya başladı. Aynı oyunu oynayan Abdullah H.(24) ile oyundaki mesajlaşma sırasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede küfürleşmeye dönüştü. Birbirine küfür eden iki genç, oyunu bırakarak caddede buluşmaya karar verdi. Buluşan iki genç arasında sözlü tartışma devam etti. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah H., elindeki bıçakla Ahmet M.'yi göğsünden ve boynundan yaraladı.

1 Milimle Hayatta Kaldı

Bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Ahmet M., özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde, bıçağın boynunda bir milim daha derin kesi olması halinde durumunun kritik olabileceği belirlendi. Ahmet M., tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Saldırgan Tutuklandı

Olayın ardından kaçan Abdullah H., polis ekiplerince Orhaniye Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Abdullah H.'nin ifadesinde, “Telefondan oynanan sanal oyunda (pubg) oynarken, bana küfür etti. Küfürleşme sonucunda oyunu bitirip buluştuk ve kavga ettik. Zor durumda kalınca bıçakla yaraladım” dediği öğrenildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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