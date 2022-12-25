﻿Kocaeli Başiskele’de icradan satılık villa

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, Dağlarderesi mevkii, 5852 parsel no.lu, 20.810,99 m² arsa üzerindeki, "6 Adet 5 Katlı Betonarme Apartman, 8 Adet 2 Katlı B.A.Ev, 2 Adet 3 Katlı B.A.Apartman, 3 Adet 1 Katlı B.A.Ev, 2 Katlı B.A.Sosyal Tesis, Bekçi Kulübesi, Havuz ve Arsası" ana taşınmaz nitelikli sitede 12.Blok Zemin+1. Kat 1 no.lu bağımsız bölüm DUBLEKS MESKEN dir.1975/208100 arsa paylıdır. Tamamı borçlu adına kayıtlıdır.

İmar Durumu: BaşiskeleBelediyesi1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında E=0,90 ve hmax=9,50 mt. yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır. Parsel üzerindeki yapılar imar durumuna ve projesine uygun olarak yapılmış, iskanları alınmış, kat mülkiyeti kurulmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.