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Kocaeli Başiskele’de icradan satılık villa

T.C. Kocaeli İcra Dairesi tarafından Kocaeli Başiskele'de 195 m² villa icradan satılacak.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 10:39
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Kocaeli Başiskele’de icradan satılık villa

Kocaeli Başiskele’de icradan satılık villa
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, Dağlarderesi mevkii, 5852 parsel no.lu, 20.810,99 m² arsa üzerindeki, "6 Adet 5 Katlı Betonarme Apartman, 8 Adet 2 Katlı B.A.Ev, 2 Adet 3 Katlı B.A.Apartman, 3 Adet 1 Katlı B.A.Ev, 2 Katlı B.A.Sosyal Tesis, Bekçi Kulübesi, Havuz ve Arsası" ana taşınmaz nitelikli sitede 12.Blok Zemin+1. Kat 1 no.lu bağımsız bölüm DUBLEKS MESKEN dir.1975/208100 arsa paylıdır. Tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
İmar Durumu: BaşiskeleBelediyesi1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında E=0,90 ve hmax=9,50 mt. yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır. Parsel üzerindeki yapılar imar durumuna ve projesine uygun olarak yapılmış, iskanları alınmış, kat mülkiyeti kurulmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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