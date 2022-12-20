Kocaeli İzmit’te icradan satılık dubleks daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli Merkez İzmit İlçe, Ş. Durhasan Mah, 165 Ada, 14 Parsel, B.Blok, 2+Çatı Piyesi, 12 nolu bağımsız bölüm Çatı piyesli Mesken; Taşınmaz Elektrik, su, doğalgaz, temizlik, internet ve altyapı gibi özel ve Belediye hizmetlerinin tümünden yararlanan taşınmaz ve bölgesine toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmaz 3 bloktan oluşan sitenin ortasında bulunan ve Zemin+2 normal kat+ çatı katı olmak üzere toplam 4 kattan oluşan betonarme karkas yapının girişine göre sağ yan cephede ve 2. Normal katta bulunmakta olup dubleks mesken niteliğindedir.

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