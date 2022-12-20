20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kocaeli İzmit’te icradan satılık dubleks daire

T.C. Kocaeli İcra Dairesi tarafından Kocaeli İzmit'te 4+1 190 m² dubleks daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 12:03
Takip Et

Kocaeli İzmit’te icradan satılık dubleks daire

Kocaeli İzmit’te icradan satılık dubleks daire
+
Aa
-

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli Merkez İzmit İlçe, Ş. Durhasan Mah, 165 Ada, 14 Parsel, B.Blok, 2+Çatı Piyesi, 12 nolu bağımsız bölüm Çatı piyesli Mesken; Taşınmaz Elektrik, su, doğalgaz, temizlik, internet ve altyapı gibi özel ve Belediye hizmetlerinin tümünden yararlanan taşınmaz ve bölgesine toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmaz 3 bloktan oluşan sitenin ortasında bulunan ve Zemin+2 normal kat+ çatı katı olmak üzere toplam 4 kattan oluşan betonarme karkas yapının girişine göre sağ yan cephede ve 2. Normal katta bulunmakta olup dubleks mesken niteliğindedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
2
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
3
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
5
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
6
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
7
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.