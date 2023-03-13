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Kocaeli Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 165 Personel alacağını duyurdu

Kocaeli Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 4/B Sözleşmeli 165 personel alınacaktır.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 15:02
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Kocaeli Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 165 Personel alacağını duyurdu

Kocaeli Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 165 Personel alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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