Kocaeli'de 27 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, çevre illerde yakalanıp Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 27 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi. (AA)
Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, çevre illerde yakalanıp Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 27 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi. (AA)
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