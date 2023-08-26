Kocaeli’de asfalt eritme tankında patlama: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir taş ocağının içinde bulunan asfalt eritme tankında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli’de asfalt eritme tankında patlama: 2 yaralı

Olay, Kirazpınar Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağının içinde bulunan asfalt eritme tankın bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı.

Patlaman şiddetiyle yangın çıkarken, yükselen alevler gökyüzünü kapladı. Patlamada 2 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralılardan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve yüzünde yanıklar bulunan şahıs tedavisinin ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı. Diğer yaralı ise hastaneye götürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

aw016447-06.jpg

aw016447-05.jpg

aw016447-04.jpg

aw016447-01.jpg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nın seçim stratejisini değerlendirdi: Bir mitinge gidiyoruz 7 kişi konuşuyor, 2-3 kişi konuşur ya… Siyaset
Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nın seçim stratejisini değerlendirdi: Bir mitinge gidiyoruz 7 kişi konuşuyor, 2-3 kişi konuşur ya…
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı Yaşam
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı
Uyuşturucu operasyonunda ölen çete üyesiyle zorla evlendirilen çocuk, şüpheli şekilde öldü Güncel
Uyuşturucu operasyonunda ölen çete üyesiyle zorla evlendirilen çocuk, şüpheli şekilde öldü
Ümit Özdağ duyurdu: Bursa Valiliği'nden Atatürk anmasına 'izin' çıkmadı Güncel
Ümit Özdağ duyurdu: Bursa Valiliği'nden Atatürk anmasına 'izin' çıkmadı
Madagaskar'da açılış töreninde izdiham: En az 12 ölü, 80 yaralı Dünya
Madagaskar'da açılış töreninde izdiham: En az 12 ölü, 80 yaralı
Kılıçdaroğlu görüşme sonrası sordu: Biz hazırız… Ak Parti, MHP hazır mı? Siyaset
Kılıçdaroğlu görüşme sonrası sordu: Biz hazırız… Ak Parti, MHP hazır mı?