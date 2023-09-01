Kocaeli’de avukatlar adli yıl açılışında, yaşadıkları saldırılara dikkat çekmek için yürüdü

Ahmet Suiçmez - Kocaeli / YENİÇAĞ

Kocaeli Barosu avukatları mesleklerini icra ederken yasağı fiziki saldırılara dikkat çekmek için yürüdü Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül başkanlığında gerçekleşirken yürüyüşe Kocaeli Barosu eski Başkanları Bahar Gültekin Candemir, Sertif Gökçe, Tamer Solakoğlu ve avukatlar katıldı.

Kültür Tepesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. 2023-2024 Adli Yıl açılışı sebebiyle Kocaeli’de tören düzenlendi.

Mehmet Gül’ün törende ”Mevzuatımıza göre münhasıran avukatlar tarafından yürütülmesi gereken dava ve işlemler, mevzuata aykırı olarak hasar danışmanlık şirketlerinin kurmuş oldukları suç organizasyonları ve adliye önlerinde kümelenen arzuhalciler tarafından büyük oranda ele geçirilmiştir. Bu durum bir yandan vatandaşlarımızın ciddi hak kayıpları yaşamasına sebep olurken diğer yandan da mesleğimizin icra alanı bakımından ciddi tehlike oluşturmaktadır” diye konuştu.

“AVUKATLARIN MESLEKLERİNİ İCRA ETTİKLERİ İÇİN FİZİKİ SALDIRIYA UĞRADIĞI, HATTA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTMAKTADIR”

Avukatların mesleklerini yaptığı için öldürüldüğünü söyleyen Başkan Gül, “Avukatların müvekkilleri ile özdeşleştirilerek, sadece mesleklerini icra ettikleri için fiziki saldırıya uğradığı, hatta öldürüldüğü olaylar gün geçtikçe artmaktadır. Meslektaşlarımıza yönelen bu saldırılar karşısında ciddi tedbirler alınarak bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.