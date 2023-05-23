Kocaeli'de iki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki işçi servisinin kafa kafaya çarpışması neticesinde 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de iki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki 34 BHP 896 plakalı minibüs ile K.Y. yönetimindeki 34 GBY 043 plakalı transit servis aracı kafa kafaya çarpıştı. aw897284-06.jpgÇarpışmanın şiddetiyle 34 GBY 043 plakalı serviste bulunan 5 işçi ve şoför yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 işçi ile şoför K.Y.'yi ambulansa alarak çevre hastanelere kaldırdı. aw897284-03.jpgKullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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