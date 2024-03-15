Kocaeli'de kaçak sigara deposuna baskın

Kaynak: İHA
Kocaeli'de kaçak sigara deposuna baskın
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri tarafından bir depo ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 60 bin adet içi tütün dolu makaron, 738 bin adet boş makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik Gölcük ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda içerisinde kaçak ürünlerin bulunduğu tespit edilen depo ve işyerine baskın yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 60 bin adet içi tütün dolu makaron, 738 bin adet boş makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından olayla bağlantısı olan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında emniyette işlem yapıldı.

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