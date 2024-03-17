Kocaeli'de kadın cinayeti: İşe giderken başından vurulan Gülhan Esen yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün sabah saat 07.00 sularında işe gitmek için evinden çıkan Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Esen'e 3 el ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, başından vurulan 25 yaşındaki kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Esen, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gülhan Esen’in 7 ay önce evlendiği öğrenildi.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.