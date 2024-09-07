Kocaeli'de kafede çıkan tartışma kanlı bitti

Kaynak: İHA
Kocaeli'de kafede çıkan tartışma kanlı bitti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çıkan tartışma, kanlı bir çatışmaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir diğer kişi ağır yaralandı.

Akşam saatlerinde İzmit'in Kozluk Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, kafenin eski çalışanı Hasan A. ile ağabeyi Ahmet A. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, Hasan A. ve Ahmet A. silahla vurularak yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralıları hastaneye kaldırdı. Hasan A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet A.'nın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve iki kişi gözaltına alındı. Polis, olayın detaylarını belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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Kafede çıkan tartışma kanlı bitti
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