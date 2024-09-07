Kocaeli'de kafede çıkan tartışma kanlı bitti

Akşam saatlerinde İzmit'in Kozluk Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, kafenin eski çalışanı Hasan A. ile ağabeyi Ahmet A. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, Hasan A. ve Ahmet A. silahla vurularak yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralıları hastaneye kaldırdı. Hasan A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet A.'nın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve iki kişi gözaltına alındı. Polis, olayın detaylarını belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.