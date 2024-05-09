Kocaeli’de otomobilin çarpmasıyla ölen yaya başöğretmen çıktı

Dün akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi D-130 kara yolu Yalova yolunda meydana gelen olayda, Sefa T.’nin kullandığı 41 ST 138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce yol kenarındaki yayaya daha sonra da beton elektrik direğine çarparak ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

8 AY ÖNCE ATANDI

Yaralı sürücü Sefa T., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. otomobilin çarptığı yaya ise hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitiren yayanın da kimliği tespit edildi. Yayanın, 8 ay önce Gölcük ilçesindeki Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu özel eğitim sınıfı başöğretmeni olarak tayin olan Orhan Gündoğdu olduğu belirtildi.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Evli ve 2 çocuk babası Gündoğdu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi. Sürücü Sefa T.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği belirtilirken kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.