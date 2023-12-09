Kocaeli'de palet fabrikasında yangın

Barış Mahallesi’nde bulunan ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale sürüyor.
Barış Mahallesi’nde bulunan ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.