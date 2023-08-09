Kocaeli'de seyir halindeki otobüsten çıkan dumanlar paniğe neden oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmından çıkan dumanlar paniğe sebep oldu.

KAYNAK: İHA
Kocaeli'de seyir halindeki otobüsten çıkan dumanlar paniğe neden oldu

Olay, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 BR 228 plakalı belediye otobüsünden dumanlar yükseldi.

Motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti. Sürücü, daha sonra yangın tüpüyle köpük sıkarak müdahale etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, motor kısmında soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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